COPENHAGEN, DENMARK - JUNE 28: Mikel Oyarzabal of Spain celebrates after scoring their side's fifth goal during the UEFA Euro 2020 Championship Round of 16 match between Croatia and Spain at Parken Stadium on June 28, 2021 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

في قمة مثيرة.. إسبانيا تتغلب على كرواتيا وتتأهل إلى ربع نهائي “يورو 2020”

2021-06-28 / 10:34 مساءً
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هبة بريس- القسم الرياضي

تأهل المنتخب الإسباني، إلى الدور المقبل من يورو 2020، بعد التفوق على كرواتيا بنتيجة (5-3)، ضمن منافسات دور الـ 16.

وافتتح المنتخب الكرواتي أهداف المباراة، في الدقيقة 20، عندما سجل بيدري لاعب إسبانيا هدف في مرماه، بعد خطأ من الحارس أوناي سيمون.

وعادل المنتخب الإسباني عن طريق بابلو سرابيا، في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.

وسجل سيزار أزبليكويتا هدف التقدم في الدقيقة 57، بتمريرة من فيران توريس نجم مانشستر سيتي

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