في قمة مثيرة.. إسبانيا تتغلب على كرواتيا وتتأهل إلى ربع نهائي “يورو 2020”

هبة بريس- القسم الرياضي

تأهل المنتخب الإسباني، إلى الدور المقبل من يورو 2020، بعد التفوق على كرواتيا بنتيجة (5-3)، ضمن منافسات دور الـ 16.

وافتتح المنتخب الكرواتي أهداف المباراة، في الدقيقة 20، عندما سجل بيدري لاعب إسبانيا هدف في مرماه، بعد خطأ من الحارس أوناي سيمون.

وعادل المنتخب الإسباني عن طريق بابلو سرابيا، في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.

وسجل سيزار أزبليكويتا هدف التقدم في الدقيقة 57، بتمريرة من فيران توريس نجم مانشستر سيتي

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