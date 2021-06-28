اقتراب عيد الأضحى يدفع المئات من “مغاربة مليلية” الى الاحتجاج قرب معبر “بني انصار”
هبة بريس- الناظور
حجّ المئات من مغاربة مليلية، أمس الأحد، نحو المعبر الحدودي الوهمي بين مليلية المحتلة و”بني انصار”، حيث نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح المعبر الحدودي.
ورفع المحتجون الذين تجاوز عددهم 500 فرد وفق مانقلته مصادر اعلامية من داخل الثغر السليب، شعارات تناشد الحكومة المغربية بفتح المعبر الحدودي مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى من أجل زيارة عائلاتهم وأسرهم المتواجدة بالمغرب.
وناشد المحتجون الملك محمد السادس بغية التدخل للاسراع في إيجاد حلول لهم، والسماح لهم بالتنقل بين مليلية و الناظور، خاصة وأن معظمهم ينحدرون من مدن ومناطق تابعة لاقليم الناظور.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
2 تعليقات
من الافضل ألا يفتح المعبر بدعوى صلة الرحم ، إدا فتح المغرب المعبر ستكون ردة فعل الاسبان أشد قوة ، فلنضحي من اجل الوطن و كرامة المغرب و المغاربة .
فالاتصال بالأهل و الأحباب يمكن عبر الهاتف الواتساب و الفيسبوك.
من أجمل ياوطني اضحي بالغالي و النفيس .
عاش المغرب
عاش المغاربة
عاش الوطن
عاش الملك .
شعارنا الأبدي :
الله الوطن
الملك
مع كامل احتراماتي لهم كمغاربة اصليين لكن هذا الاحتجاج سيستفيد منه مسؤولي مليلية المحتلة وكل مابناه المغرب سوف تهدمونه وتقدمون هدية للاسبان الضغط على المغرب.