تقرير اسباني “يُحذر” من تدهور الوضع الاقتصادي بسبتة ومليلية المحتلتين وتزايد النفوذ الديني للرباط
هبة بريس- الرباط
يبدو أن انهاء حقبة “التهريب المعيشي” بالمعابر الحدودية للثغرين المحتلين (سبتة ومليلية) قد تسبب في خنق اقتصاد المدينتين، مادفع بحكومة مدريد الى التعجيل بوضع خطة استراتيجية لمكافحة “الاختناق الاقتصادي” للمدينتين.
وبحسب صحيفة “الباييس” الاسبانية فان تقريرا للحكومة وضع خارطة طريق لنوايا إسبانيا، مع مجموعة من المقترحات على المدى القصير والمتوسط، لتجاوز حالة الاحتقان الاقتصادي، في الوقت الذي لا توجد فيه دلائل على أن المغرب سيتخلى عن استراتيجيته المتمثلة في “الضغط الاقتصادي” الذي “يخنق” المدينتين بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة الاسبانية أن التقرير حذر كذلك وبوضوح من التحول الديمغرافي بسبب تدفقات الهجرة وتزايد عدد السكان من أصل مغربي، وما يصاحبه من تدهور سريع للوضع الاجتماعي في المدينتين، فضلا عن زيادة النفوذ السياسي والديني للرباط.
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المجموع 1 آراء
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تعليق واحد
دوام الحــال مـن المـحـــال، فمغـرب اليـوم ليـس هـو مغـرب الأمـس ، عـلى اسبانيا أن تـرحـل من الثـغـور المحتـلة سبتـة و مليـليـة والجـزر ، و مـا ضــاع حـق وراءه طــالب ، مهـلة 25 عـاما من التـأمـل قـد انقضــت ، فمــاذا تـنتظـر اسبـانيـا ؟
وإذا استمـرت اسبـانيـا فـي تعنتـها فسـوف يـزداد الوضـع لـديهـا تـأزمـا عـلى كـل الأصعـدة سيـاسيا واقتصاديا واجتمـاعيـا…