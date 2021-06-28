تقرير اسباني “يُحذر” من تدهور الوضع الاقتصادي بسبتة ومليلية المحتلتين وتزايد النفوذ الديني للرباط

هبة بريس- الرباط

يبدو أن انهاء حقبة “التهريب المعيشي” بالمعابر الحدودية للثغرين المحتلين (سبتة ومليلية) قد تسبب في خنق اقتصاد المدينتين، مادفع بحكومة مدريد الى التعجيل بوضع خطة استراتيجية لمكافحة “الاختناق الاقتصادي” للمدينتين.

وبحسب صحيفة “الباييس” الاسبانية فان تقريرا للحكومة وضع خارطة طريق لنوايا إسبانيا، مع مجموعة من المقترحات على المدى القصير والمتوسط، لتجاوز حالة الاحتقان الاقتصادي، في الوقت الذي لا توجد فيه دلائل على أن المغرب سيتخلى عن استراتيجيته المتمثلة في “الضغط الاقتصادي” الذي “يخنق” المدينتين بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن التقرير حذر كذلك وبوضوح من التحول الديمغرافي بسبب تدفقات الهجرة وتزايد عدد السكان من أصل مغربي، وما يصاحبه من تدهور سريع للوضع الاجتماعي في المدينتين، فضلا عن زيادة النفوذ السياسي والديني للرباط.

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