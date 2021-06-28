الصورة تعبيرية وأرشيفية

تقرير اسباني “يُحذر” من تدهور الوضع الاقتصادي بسبتة ومليلية المحتلتين وتزايد النفوذ الديني للرباط

2021-06-28 / 9:07 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

يبدو أن انهاء حقبة “التهريب المعيشي” بالمعابر الحدودية للثغرين المحتلين (سبتة ومليلية) قد تسبب في خنق اقتصاد المدينتين، مادفع بحكومة مدريد الى التعجيل بوضع خطة استراتيجية لمكافحة “الاختناق الاقتصادي” للمدينتين.

وبحسب صحيفة “الباييس” الاسبانية فان تقريرا للحكومة وضع خارطة طريق لنوايا إسبانيا، مع مجموعة من المقترحات على المدى القصير والمتوسط، لتجاوز حالة الاحتقان الاقتصادي، في الوقت الذي لا توجد فيه دلائل على أن المغرب سيتخلى عن استراتيجيته المتمثلة في “الضغط الاقتصادي” الذي “يخنق” المدينتين بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن التقرير حذر كذلك وبوضوح من التحول الديمغرافي بسبب تدفقات الهجرة وتزايد عدد السكان من أصل مغربي، وما يصاحبه من تدهور سريع للوضع الاجتماعي في المدينتين، فضلا عن زيادة النفوذ السياسي والديني للرباط.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مفوض أوروبي : المغرب أكد مكانته كشريك محوري للاتحاد الأوروبي بالحوض المتوسطي

مفوض أوروبي : المغرب أكد مكانته كشريك محوري للاتحاد…

2021-06-28 / 10:15 مساءً
Photo of أكادير : البيجيديون يصفعون عمدة المدينة في أول امتحان قبيل الانتخابات

أكادير : البيجيديون يصفعون عمدة المدينة في أول امتحان…

2021-06-28 / 9:40 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يعقد غدا الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة

مجلس المستشارين يعقد غدا الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على…

2021-06-28 / 8:00 مساءً
Photo of جمعية حماية المال العام تدعو الى التصدي لسماسرة الانتخابات

جمعية حماية المال العام تدعو الى التصدي لسماسرة الانتخابات

2021-06-28 / 7:16 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يترأس المجلس الوزاري.. وهذه أبرز محاوره

الملك محمد السادس يترأس المجلس الوزاري.. وهذه أبرز محاوره

2021-06-28 / 6:30 مساءً
Photo of حاكم سبتة المحتلة : المدينة تمرّ بأصعب اللحظات

حاكم سبتة المحتلة : المدينة تمرّ بأصعب اللحظات

2021-06-28 / 6:17 مساءً
Photo of وزير ليبي : ليبيا تتطلع إلى التنسيق مع المغرب في مجال الطاقات المتجددة

وزير ليبي : ليبيا تتطلع إلى التنسيق مع المغرب…

2021-06-28 / 4:56 مساءً
Photo of بوريطة : الإرهابيون في إفريقيا مستعدون للتعاون مع المجموعات الانفصالية

بوريطة : الإرهابيون في إفريقيا مستعدون للتعاون مع المجموعات…

2021-06-28 / 4:32 مساءً
Photo of العثماني يؤكد التزام المغرب المتواصل بالمساندة الإيجابية للقضية الليبية

العثماني يؤكد التزام المغرب المتواصل بالمساندة الإيجابية للقضية الليبية

2021-06-28 / 4:00 مساءً
Photo of لبنان تنفي تصويتها ضد قرار البرلمان العربي المتضامن مع المغرب

لبنان تنفي تصويتها ضد قرار البرلمان العربي المتضامن مع…

2021-06-28 / 3:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق