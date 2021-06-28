لجنة “بنموسى” تحل بجهة الدار البيضاء وتعرض خلاصات تقريرها العام

هبة بريس- الرباط

حلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، اليوم الإثنين، بولاية جهة الدار البيضاء – سطات، حيث قدمت أبرز خلاصات تقريرها العام بحضور والي وعمال عمالات وأقاليم الجهة، والمنتخبين وعدد من المسؤولين بمختلف القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تنظيم لقاءات تواصلية بجهات المملكة ال12 لشرح مضامين وخلاصات التقرير الذي أنجزته اللجنة ، عقب سلسلة من اللقاءات التي خصصت لعرض نتائج التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد.

الشراكات

وأبرز شكيب بنموسى، في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي ، بحسب مانقلته وكالة المغرب العربي للأنباء ، أهمية جهة الدار البيضاء سطات، باعتبارها قاطرة الاقتصاد المغربي وتتمتع بمؤهلات اقتصادية وطبيعية مهمة ، معتبرا أن كل الأوراش المفتوحة بها جد مهمة لبناء المستقبل وإرساء لبنات النموذج التنموي الجديد.

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