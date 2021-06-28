تعزية في وفاة الحاج ”محمد العياشي“

بسم الله الرحمان الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة ومطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله تعالى، الحاج ”محمد العياشي“ يومه الإثنين 28 يونيو 2021 بمنزل بمدينة الرباط، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة تتقدم جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيد، وبالأخص إبنه السيد ”نبيل العياشي“ وإبنته السيدة ”نادية العياشي“ وجميع أفراد عائلته، راجيين من العلي القدير أن يشمله برحمته الواسعة وأن يبدله دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأن يدخله الجنَّةَ ويقيه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

(فاللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ).

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