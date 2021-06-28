تعزية في وفاة الحاج ”محمد العياشي“

2021-06-28 / 8:24 مساءً
0

 

بسم الله الرحمان الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة ومطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله تعالى، الحاج ”محمد العياشي“ يومه الإثنين 28 يونيو 2021 بمنزل بمدينة الرباط، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة تتقدم جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيد، وبالأخص إبنه السيد ”نبيل العياشي“ وإبنته السيدة ”نادية العياشي“ وجميع أفراد عائلته، راجيين من العلي القدير أن يشمله برحمته الواسعة وأن يبدله دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأن يدخله الجنَّةَ ويقيه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

(فاللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ).

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأوقاف: الاحتفاظ بنتائج قرعة حج هذه السنة لاعتمادها خلال الموسم المقبل

الأوقاف: الاحتفاظ بنتائج قرعة حج هذه السنة لاعتمادها خلال…

2021-06-12 / 4:38 مساءً
Photo of التوفيق يُعلن السماح بفتح الكتاتيب القرآنية

التوفيق يُعلن السماح بفتح الكتاتيب القرآنية

2021-05-31 / 9:36 مساءً
Photo of الملك يُعطي توجيهاته ببدء إعادة فتح المساجد المغلقة تدريجيا

الملك يُعطي توجيهاته ببدء إعادة فتح المساجد المغلقة تدريجيا

2021-05-31 / 6:09 مساءً
Photo of المغرب يعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر..و”هبة بريس” تتمنى لكم عيدا سعيدا

المغرب يعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر..و”هبة بريس”…

2021-05-12 / 8:10 مساءً
Photo of وزارة الأوقاف: عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد

وزارة الأوقاف: عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في…

2021-05-11 / 9:47 مساءً
Photo of دول عربية تعلن الخميس الـ13 من مايو أول أيام عيد الفطر السعيد

دول عربية تعلن الخميس الـ13 من مايو أول أيام…

2021-05-11 / 7:15 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة

الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة

2021-05-09 / 11:38 مساءً
Photo of حسابات فلكية…عيد الفطر في المغرب يوم الخميس المقبل

حسابات فلكية…عيد الفطر في المغرب يوم الخميس المقبل

2021-05-09 / 3:45 مساءً
Photo of السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية

السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط…

2021-05-09 / 2:00 مساءً
Photo of مغربيان يفوزان بالمركزين الثالث والخامس لجائزة كتارا لتلاوة القرآن

مغربيان يفوزان بالمركزين الثالث والخامس لجائزة كتارا لتلاوة القرآن

2021-05-08 / 6:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق