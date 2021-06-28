التضييق متواصل بالجزائر.. ايداع نشطاء السجن بتهمة الارهاب

2021-06-28 / 8:07 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أفادت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين بأن محكمة ذراع الميزان، شرق العاصمة، أمرت أمس الأحد بإيداع خمسة نشطاء الحبس.

وذكرت اللجنة أن الأمر يتعلق بـ”بوعزيز آيت شبيب، بلعيد عمار خوجة، بوسعد باشا، وحسين عازم”.

وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت الناشط بلعيد عمار خوجة بتاريخ 16 يونيو الماضي، وظل رهن الحبس النظري إلى غاية تقديمه أمام النيابة أمس، فيما تم استدعاء البقية.

وأشارت جريدة “الخبر” إلى أن القضاء الجزائري وجه لهؤلاء النشطاء تهما تتعلق بـ”تهديد الوحدة الوطنية وتكوين جمعية إرهابية”.

وأضحت ملفات العديد من النشطاء الموقوفين تتضمن تهمة “تكوين جمعية إرهابية” منذ أن قررت السلطات تصنيف حركتي “الماك” و”رشاد” المعارضتين في خانة المنظمات الإرهابية.

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