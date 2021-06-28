مجلس المستشارين يعقد غدا الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة

هبة بريس-

يعقد مجلس المستشارين ، يوم غد الثلاثاء ، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الجلسة التشريعية، التي ستعقد مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛ ومشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضراوات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.

وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة ستخصص أيضا للدراسة والتصويت على باقي النصوص الجاهزة.

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