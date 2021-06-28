مصرع فتاة عشرينية سقطت من شرفة المنزل بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

شهد حي “بني ورياغل” بمدينة طنجة صباح اليوم الإثنين، واقعة مفجعة إثر سقوط فتاة في العشرينيات من العمر من أعلى شرفة منزلها ما ادى الى وفاتها على الفور.

وبحسب مصادر الموقع فان الضحية في العشرينيات من العمر ،سقطت من اعلى شرفة المنزل الذي كانت تقيم فيه رفقة اسرتها، حيث يلف الغموض الحادث وما اذا كان الامر يتعلق بواقعة انتحار ام انه حادث عرضي.

واستنفرت عناصر الوقاية المدنية مصالحها، بمجرد علمها بالحادث الذي أثار الرعب والدهشة بين ساكنة المنطقة، التي لم تتوقع أن تكون وفاة الفتاة بهذه الطريقة المفجعة.

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