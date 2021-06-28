تونس.. وضع وبائي يزداد سوءا ودعوات لتدخل أجنبي

هبة بريس- وكالات

يزداد الوضع الوبائي في تونس تعقيدا وخطورة يوما بعد يوم، مع تنامي عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ودخول سلالات جديدة إلى البلاد آخرها سلالة دلتا الهندية والسلالة النيجيرية.

وقد بلغ عدد المصابين بوباء كورونا في البلاد 407307 منذ بداية الجائحة، في حين تجاوز عدد الوفيات 14 ألف شخص، مقابل 347307 شخص تعافى من الفيروس، وفقا للأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة الصحة التونسية أمس.

ووفقا لوزارة الصحة فإن نسبة الضغط على أسرة الإنعاش بالمستشفيات العمومية بلغت 89.10 % بكامل تراب البلاد، وتصل النسبة إلى 73.40 % بالنسبة لأسرة الإنعاش، بينما ينبه الأطباء من بلوغ بعض المؤسسات الاستشفائية طاقتها القصوى خاصة في محافظات سليانة والقيروان وزغوان وباجة والكاف ونابل.

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