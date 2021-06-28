انتحار نزيل بالسجن المركزي للقنيطرة

2021-06-28 / 6:21 مساءً
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هبة بريس-

– أعلنت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة أن السجين (أ.ر) الذي كان معتقلا بهذه المؤسسة السجنية، وضع حدا لحياته من خلال لف حبل استخلصه من ملابسه حول عنقه وربطه إلى شباك التهوية الخاص بمرحاض الغرفة الجماعية التي يقطن بها بمصحة المؤسسة.

وأوضحت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن السجين المذكور ، المحكوم عليه بعقوبة المؤبد بتهمة القتل العمد، كان يتناول الأدوية الموصوفة له من طرف طبيب الأمراض العقلية والنفسية حيث كان يتابع علاجه بمصحة المؤسسة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر ، والنيابة العامة المختصة بهذه الواقعة .

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