حاكم سبتة المحتلة : المدينة تمرّ بأصعب اللحظات

هبة بريس- الرباط

قال “خوان فيفاس” حاكم سبتة المحتلة، إن المدينة السليبة تمر بواحدة من أصعب اللحظات في تاريخها، متهما الرباط بالعمل على اضعاف المدينة.

ونقلت وسائل اعلام محلية بسبتة المحتلة ، أن “فيفاس” قد عمد الى تعليق جلسات مجلس المدينة باستثناء الجلسات الاستثنائية، نظرا للشرخ الكبير والسجالات الحادة التي تعرفها، والتي وجهها حزب “فوكس” المتطرف في وقت سابق.

وأضاف “فيفاس” أن “حكومة سبتة تطالب بعدم تجاوز بعض الخطوط الحمراء، خاصة منها المرتبطة بالتعايش داخل المدينة، لأنها ركن من أركان بقاء سبتة، وذلك في إشارة منه إلى بعض المطالب العنصرية لحزب “فوكس”.

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