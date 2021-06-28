6 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و260 حالة شفاء، و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 529 ألفا و895 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

وقالت ذات النشرة ان مجموع حالات الشفاء التام د بلغ 516 آلاف و529 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9283 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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