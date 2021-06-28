وزير ليبي : ليبيا تتطلع إلى التنسيق مع المغرب في مجال الطاقات المتجددة

هبة بريس ـ الرباط

أعرب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، اليوم الاثنين بالرباط، عن أمل بلاده في التنسيق والتعاون مع المغرب في مجال الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية والريحية التي حققت فيها المملكة الكثير من المنجزات.

ودعا عون في تصريح للصحافة بمناسبة زيارته لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، إلى تعزيز التعاون بين المغرب وليبيا باعتبارهما بلدين مغاربيين، مبرزا أنه من المرتقب أن يوقع البلدان مذكرة تفاهم لاستئناف الأنشطة التي توقفت بسبب الأزمة الليبية.

ونوه الوزير الليبي بالدعم الذي تقدمه المملكة لبلاده من أجل استئناف أنشطة قطاع النفط والغاز، معربا عن عزم ليبيا إضفاء زخم على علاقاتها مع المغرب “الذي وعد بتقديم الدعم الضروري لنا في العديد من المجالات عبر تقاسم للخبرة في مجالي الكهرباء والنجاعة الطاقية”.

وأكد عون من جهة أخرى على “النتائج الجيدة جدا” للدعم الحالي للشركة الليبية للنفط المستقرة بالمملكة في مجال تسهيل أنشطتها لاستيراد وتوزيع منتجات الغاز والنفط.

وحل السيد محمد عون بالمغرب في إطار زيارة عمل يقوم بها وفد ليبي هام يقوده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السيد عبد الحميد الدبيبة.

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