عزل وزير الدفاع البريطاني بعد إصابة رئيس الأركان بكورونا
بن والاس

عزل وزير الدفاع البريطاني بعد إصابة رئيس الأركان بكورونا

2021-06-28 / 4:11 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

اضطر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، و6 من كبار القادة العسكريين في المملكة المتحدة، لعزل أنفسهم، بعد أن ثبتت إصابة رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، نيك كارتر، بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان إصابة كارتر بفيروس كورونا، وقالت إن جميع المسؤولين الذين كانوا في اجتماع مع كارتر الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزير الدفاع، يخضعون للعزل الذاتي.

وبحسب “التلغراف” بدأ كارتر فترة العزل الذاتي أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن جاءت نتيجة اختباره بفيروس كورونا إيجابية (أي مصاب)، ومنذ ذلك الحين، نبه تطبيق خدمات الصحة الوطنية للاختبار والتعقب وزير الدفاع، بن والاس، ورؤساء البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقيادة الإستراتيجية، إلى ضرورة البقاء في منازلهم بعد “الاتصال الوثيق” برئيس الأركان نيك كارتر.

وكان كارتر (62 عاما) عقد اجتماعا في أكاديمية الدفاع في شريفنهام، بأوكسفوردشاير، يوم الخميس الماضي مع الوزير والاس، ونائب رئيس أركان الجيش الأدميرال، تيم فريزر، وقائد الجيش مارك كارلتون سميث.

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