لبنان تنفي تصويتها ضد المغرب
الصورة من الارشيف

لبنان تنفي تصويتها ضد قرار البرلمان العربي المتضامن مع المغرب

2021-06-28 / 3:48 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نفت السفارة اللبنانية بالمغرب ، في اتصال هاتفي بـ “هبة بريس ” أن تكون لبنان قد صوتت ضد قرار البرلمان العربي، الصادر أول أمس السبت

و قال مصدر من السفارة أن البرلمان العربي صوت بالإجماع على رفض ما أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة.

و أشار إلى أن نبيل الأندلسي، ممثل مجلس المستشارين المغربي، في البرلمان العربي، وعضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي، أكد أنه على عكس ما تم تداوله، بخصوص مواقف كل من الجزائر ولبنان وسوريا، فإن القرار الصادر عن البرلمان العربي بخصوص رفض وإدانة قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالمغرب، صُوت عليه بالإجماع، وممثل الجزائر رغم التحفظ الذي أعلن عنه في مداخلته بالجلسة، صَوت مع القرار.

وأوضح ممثل مجلس المستشارين بالبرلمان العربي، أن لبنان وسوريا فهما غير ممثلان بالبرلمان العربي، مضيفا أن لبنان جَمدت عضويتها منذ سنوات، وسوريا جُمدت عضويتها بعد إندلاع أحداث الثورة السورية.

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