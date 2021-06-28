استقدام اطباء من الخارج
الصورة من الارشيف

لجنة القطاعات الاجتماعية توافق بالإجماع على قانون مزاولة الأجانب للطب

2021-06-28 / 2:46 مساءً
4
هبة بريس ـ الرباط

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

ورافق قرار الحكومة فتح المجال للأطباء الأجانب للعمل في المغرب؛ جدل كبير حيث اعتبر “تهديدا حقيقيا لصحة المغاربة” .

ووجه الأطباء بالقطاع الحر انتقادات واسعة إلى مشروع القانون رقم 33.21 المتعلق بالسماح للأجانب بممارسة المهنة بالمغرب، مؤكدين أنهم يرفضون إغراق البلاد بأطباء أجانب دون اعتماد مبدأ الكفاءة.

وأوضح ممثلو التنظيمات المهنية والنقابية بالقطاع الحر، في ندوة سابقة أنهم مجندون في ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس؛ بيد أنهم يرفضون قدوم أطباء من بلدان لها تكوين ضعيف في المجال.

وسجل ممثلو التنظيمات المهنية أن البلاد في حاجة إلى الأطر الطبية والصحية من أجل ردم هوة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين،

وشدد ممثلو التنظيمات على أنهم يرحبون بالاستعانة بأطباء أجانب؛ بيد أنه “من باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية، ننبه إلى منزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 6 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

6 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-06-28 / 4:39 مساءً
Photo of المغاربة بعثوا بـ597 مليون رسالة نصية خلال ثلاثة أشهر

المغاربة بعثوا بـ597 مليون رسالة نصية خلال ثلاثة أشهر

2021-06-28 / 1:30 مساءً
Photo of الهند…اكتشاف أحد أخطر الفيروسات في العالم

الهند…اكتشاف أحد أخطر الفيروسات في العالم

2021-06-28 / 12:54 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب..انطلاق الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لـ” داعش”

بمشاركة المغرب..انطلاق الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لـ” داعش”

2021-06-28 / 11:40 صباحًا
Photo of زوجة الريسوني : سأقاضي المسؤول عن إخفاء حقيقة إضراب سليمان

زوجة الريسوني : سأقاضي المسؤول عن إخفاء حقيقة إضراب…

2021-06-28 / 11:24 صباحًا
Photo of ملف نيطافيم..ويحمان يمثل من جديد أمام استئنافية الرشيدية

ملف نيطافيم..ويحمان يمثل من جديد أمام استئنافية الرشيدية

2021-06-28 / 10:46 صباحًا
Photo of طقس الإثنين ..الأجواء حارة بكل ربوع المملكة

طقس الإثنين ..الأجواء حارة بكل ربوع المملكة

2021-06-28 / 8:58 صباحًا
Photo of أمزازي يعيد تلميذة مغتصبة إلى مقاعد الدراسة بالبيضاء

أمزازي يعيد تلميذة مغتصبة إلى مقاعد الدراسة بالبيضاء

2021-06-27 / 11:52 مساءً
Photo of انتخابات المأجورين…نقابة تهاجم الوزير أمكراز لهذا السبب

انتخابات المأجورين…نقابة تهاجم الوزير أمكراز لهذا السبب

2021-06-27 / 10:23 مساءً
Photo of أكادير : عرض سيارة إبن مسؤول حزبي في المزاد العلني لأداء واجبات طليقته

أكادير : عرض سيارة إبن مسؤول حزبي في المزاد…

2021-06-27 / 7:36 مساءً

‫4 تعليقات

  1. القطاع الصحي يعاني خصاصا مهولا خصوصا في المغرب العميق حيث تقل التخصصات الطبية لذا فمن المفيد جدا ضخ دماء جديدة في الجسم الطبي المغربي شريطة أن تفرض الدولة على هؤلاء الأطباء العمل في المناطق النائية.

  2. واو الأطباء يفكرون في صحة المواطن المغربي،ماهذاالحنان والحب والشقة التي يكنهما اطبائنالمحترمون، ماهذه الأنانية التي تفجرت بقدرة قادر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق