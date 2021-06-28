المغاربة بعثوا بـ597 مليون رسالة نصية خلال ثلاثة أشهر

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن حظيرة الهاتف المتنقل بالمغرب انتقلت من 45,87 مليون مشترك في متم شهر مارس 2020، إلى أكثر من 49,47 مليون مشترك حتى متم الفصل الأول من سنة 2021.

وأشارت الوكالة، في بلاغ لها، إلى أن معدل النفاذ بلغ 137,61 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 128,91 في المائة في متم مارس 2020.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالفوترة، تراجعت خدمة الهاتف المحمول المدفوعة مسبقا بنسبة 0,34 في المائة لتصل إلى 43,79 مليون مشترك، في حين ارتفعت حظيرة الهاتف المتنقل للدفع الآجل بنسبة 3,67 في المائة لتصل إلى 5,67 مليون مشترك.

ويظهر التوزيع حسب المشغل أن “اتصالات المغرب” احتلت الصدارة بحصة تبلغ 39,02 في المائة، متقدمة على ميدي تيليكوم (33,48 في المائة) وشركة وانا (27,5 في المائة).

وأشارت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن حركة الصوت الصادرة من الهواتف المحمولة، والتي تقابل مجموع الدقائق التي استهلكها المشتركون ،خلال الربع الأول من السنة الجارية، بلغت 13,71 مليون دقيقة، بانخفاض 3,16 في المائة. وبلغ متوسط الاستخدام الشهري الصادر لكل مشترك 92 دقيقة شهريا.

وسجلت حركة الرسائل القصيرة الصادرة، وهي مجموع الرسائل القصيرة المرسلة خلال فترة ثلاثة أشهر من زبناء جميع مشغلي الهاتف، 597 مليون رسالة، بانخفاض 6,65 في المائة.

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