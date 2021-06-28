اتحاد المحامين العرب يؤكد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمملكة

هبة بريس ـ الرباط

جدد اتحاد المحامين العرب التأكيد على دعمه الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية ورفضه لكل اعتداء على السيادة المغربية.

وثمن المكتب الدائم للاتحاد في بيان ختامي في أعقاب أشغال دورته الأولى لسنة 2021 والتي عقدت بدمشق يومي 25 و26 يونيو الجاري، المقترح المغربي الجدي والديمقراطي القائم على منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمغرب.

وعبر المكتب من جهة أخرى، عن استغرابه للتعامل غير الإنساني والعنيف والمخالف لكل المواثيق الدولية بقضايا الهجرة والمهجرين المغاربة، لاسيما ما يتعلق بالقاصرين، مطالبا الحكومة الإسبانية بالاحترام الكامل للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وثمن في هذا الإطار ، قرار الملك محمد السادس الذي دعا الحكومات الأوربية إلى تيسير السبل الإجرائية الكفيلة بتحقيق عودة جميع القاصرين المغاربة بتنسيق مع القنصليات المغربية بأوروبا وفي احترام تام لاتفاقية حقوق الطفل.

كما عبر المكتب عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المملكة المغربية، مبرزا أنه “يعكس اصطفافا أوروبيا غير مبرر مع اسبانيا في تنكر غريب لعلاقات الشراكة الذي تربطه بالمملكة وفي تجاوز خطير لاختصاصاته وتعد على اختصاص الأجهزة الأممية ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا الطفل”. وكلف المكتب الدائم الأمانة العامة بتوجيه رسالة للبرلمان الأوروبي بهذا الشأن .

وفي القضية الفلسطينية ثمن المكتب جهود الملك في دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني وصمود المقدسيين لا سيما عقب العدوان الأخير على غزة والحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال الاسرائيلية على القطاع.

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