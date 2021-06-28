سعودية تسجن لمدة 72 ساعة بسبب “شتم” طليقها عبر “واتساب”

هبة بريس ـ وكالات

أبقت محكمة الاستئناف حكما صادرا عن المحكمة الجزائية في جدة قضى بسجن سعودية 3 أيام، بعدما بعثت رسائل سب وشتم إلى طليقها، بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” عن نص الحكم.

واتهم الرجل بموجب شكوى جزائية، طليقته بملاحقته بالرسائل عبر “الواتساب” والرسائل النصية بعشرات عبارات السب والشتم والازدراء رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات، بينما أقرت هي بفعلها مبررة ذلك بأن الرسائل كانت ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها.

وبحسب نص الحكم، ورد في نصوص الرسائل التي بعثت بها الزوجة إلى طليقها عبارات منها “ديكتاتور”، “رجل آلي بلا إحساس”، “حقود”، “مريض نفسي”، “قذر”، وغير ذلك.

وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.

يذكر أنه وفقا للقانون السعودي، فإنه في حال وقع جرم السب أو القذف على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بواسطة الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني فذلك يخضع لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ويعاقب النظام كل من يقوم بالتشهير بالغير بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة الثالثة منه.

ويعرف نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية الجريمة المعلوماتية على أنها أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بشكل مخالف للأحكام.

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