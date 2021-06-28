ألمانيا.. إصابة شخصين جراء حادثة طعن بشرق البلاد
الصورة من الأرشيف

ألمانيا.. إصابة شخصين جراء حادثة طعن بشرق البلاد

2021-06-28 / 10:19 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

أصيب اثنان في حادثة طعن بمدينة إرفورت بشرق ألمانيا، اليوم الاثنين، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن الإعلام الألماني.

وأكدت الشرطة الألمانية أنها تقوم بعملية بحث بطائرة مروحية عن رجل طعن اثنين من المارة في مدينة إرفورت بشرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، حيث جرى نقل الضحيتين اللتين تتراوح أعمارهما بين 45 و 68 عاما إلى المستشفى للعلاج.

ووصفت الشرطة المهاجم بأنه في العشرينيات من عمره وشعره فاتح ووجهه مشوه، مشيرة إلى أنه كان يتحدث الألمانية.

هذا وكانت الشرطة الألمانية، قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بمقتل 3 أشخاص جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ، وسط ألمانيا، بينما تم القبض على منفذ العملية. وأوضحت شرطة فرانكونيا السفلى عبر “تويتر” بشأن هذا الحادث: “قتل 3 أشخاص في هجوم نفذه صومالي في الـ24 من عمره… أصيب آخرون وبعضهم إصاباتهم خطرة”.

وأضافت أن “الرجل (الصومالي) الذي يعيش في فورتسبورغ أصيب برصاص الشرطة، لكن حياته ليست في خطر”.

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