مُحلل سياسي : من يُراهن على الأحزاب في المغرب فهو يراهن على السراب
كان للأستاذ الجامعي والمحلل السياسي يحيى اليحياوي رأي اخر حيال تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بخصوص الأحزاب السياسية المغربية والتي وصفها بـ “الباكور والزعتر”.
ونشر اليحياوي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها “عندما تحدث والي بنك المغرب عن “أحزاب الباكور والزعتر” في المغرب، فقد كان يتحدث عن أزمة الثقة في الأحزاب السياسية السائدة…الناس لم تعد تثق في الأحزاب الموجودة جملة وتفصيلا، لأنها لم تعد تمثلها … ترى في خطابها وسلوكها كذبا ونفاقا ونصبا وتحايلا”.
واستطرد اليحياوي “عبد اللطيف الجواهري كان رحيما بهذه الأحزاب، لأنه استعمل معها نبتة طبيعية طيبة وفاكهة حلوة المذاق …فيما كان عليه أن يستخدم معها ثمار شجرة الحنظل والزقوم…أيا ما يكن الدافع الذي جعل رجلا تقنوقراطيا يتجاوز على واجب التحفظ، فهو لم يقل إلا ما يتقاسمه الملايين من المغاربة …الأحزاب في المغرب باتت جزءا من المشكل وليست جزءا من الحل…من يراهن عليها، راهنا أو في المستقبل، فهو يراهن على السراب.”
وتابع ” في محاضرة لي من يومين بجمعية الاقتصاديين المغاربة، ذهبت أبعد من عبد اللطيف الجواهري، عندما قلت بأننا مجتمع مرتش، فاسد ومنافق، نخبا ومواطنين…وأننا بحاجة جميعا للبحث عن نبتة تسمى “الصدق”…الصدق في القول والصدق في العمل…عندما نجدها، يجب البحث لها عن التربة كي تنبت وتنمو وتشيع بين الناس.”
وختم اليحياوي تدوينته قائلا “النبتة غير موجودة والتربة غير مهيأة…نحتاج لمعجزة”.
8 تعليقات
كلام في الصميم صدقت يا اخي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبتة غير موجودة والتربة غير مهيأة. فلندع مياه الأنهار تهطل والوديان تجري لنرى ما ستحمله من نباتات يمكن أن تترعرع فوق اتربتنا الموجودة.وسنرى إن كانت ذات ثمار أو ربما تصلح للكلأ أو ببساطة تكون مجرد نباتات شوكية تصلح للوكز
هاته هي الحقيقة كل الأحزاب مروا في الحكومات السابقة بدون أي تغيير ملموس للأسف
الأحزاب السياسية وعجـزها
إن ضعف الحكومة والأحـزاب السياسيـة ومنظمــات المجتـمع المـدني وتشـتــتها وعجـزهـا عـن الائتـلاف للضغـط عـلى النظـام والمؤسسات العمـوميـة المسـؤولة مـن أجـل الاصلاحـات الحقيـقيـة التـي يحتـاجهـا بـلدنــا، هـذا من بين الأسباب التي تؤدي الى تدهـور الأوضـاع والاندثار بالبلاد ، والسبب الرئيسي هـو المواطـن نفسـه . هنــاك مـقـولـة مشهـورة مفـادهـا أن الشـعـوب هـي التـي تصنـع الطغــاة وقـد أشـار القـرآن الكريم الـى ذلـك عنـد الحـديـث عـن فـرعـون الطاغيــة فقــال: ” فاستخـف قـومـه فـأطـاعوه، إنهـم كـانـوا قـومـا فـاسقيــن “
ذاك هو رأي كل مغربي فاق من مخذر الأحزاب.
شكرا لك الأستاذ الجليل.
صدقت. والسؤال المطروح هو كيف؟
لا شك تسمعون مقولة :” شر لا يد منه “….نريد الديمقراطية والديمقراطية تتطلب الإنتخابات و 70 في المئة من المغاربة لا يصوتون…ولكنهم ينتقدون الحكام الذين عينوا من طرف 5 في المئة من المغاربة الناخبين…..هذه معادلة , كيف يمكن حلها ؟؟؟لا يعترفون بخطئهم لأنه من السهل ” لوم الاخر “…..تربية و ثقافة : ” مشى علي الطوبيس…..ضربتني حجرة…هرب علي التران……إلخ..”….من فضلكم , لا تشجعوا المغاربة على مثل ” الهروب من المسؤولية ” و قولوا و وضحوا لهم: ” إن أردتم الديمقراطية , فهاهي شروطها و قوانينها…”
هذه الأموال التي تصرف على الأحزاب كان من الأجدر أن تصرف على التعليم والصحة والبنية التحتية
صدق الرجل في كلامه
كفى حرقا لأموال الشعب هلكتونا بالمديونية