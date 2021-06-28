مُحلل سياسي : من يُراهن على الأحزاب في المغرب فهو يراهن على السراب

هبة بريس ـ الرباط

كان للأستاذ الجامعي والمحلل السياسي يحيى اليحياوي رأي اخر حيال تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بخصوص الأحزاب السياسية المغربية والتي وصفها بـ “الباكور والزعتر”.

ونشر اليحياوي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها “عندما تحدث والي بنك المغرب عن “أحزاب الباكور والزعتر” في المغرب، فقد كان يتحدث عن أزمة الثقة في الأحزاب السياسية السائدة…الناس لم تعد تثق في الأحزاب الموجودة جملة وتفصيلا، لأنها لم تعد تمثلها … ترى في خطابها وسلوكها كذبا ونفاقا ونصبا وتحايلا”.

واستطرد اليحياوي “عبد اللطيف الجواهري كان رحيما بهذه الأحزاب، لأنه استعمل معها نبتة طبيعية طيبة وفاكهة حلوة المذاق …فيما كان عليه أن يستخدم معها ثمار شجرة الحنظل والزقوم…أيا ما يكن الدافع الذي جعل رجلا تقنوقراطيا يتجاوز على واجب التحفظ، فهو لم يقل إلا ما يتقاسمه الملايين من المغاربة …الأحزاب في المغرب باتت جزءا من المشكل وليست جزءا من الحل…من يراهن عليها، راهنا أو في المستقبل، فهو يراهن على السراب.”

وتابع ” في محاضرة لي من يومين بجمعية الاقتصاديين المغاربة، ذهبت أبعد من عبد اللطيف الجواهري، عندما قلت بأننا مجتمع مرتش، فاسد ومنافق، نخبا ومواطنين…وأننا بحاجة جميعا للبحث عن نبتة تسمى “الصدق”…الصدق في القول والصدق في العمل…عندما نجدها، يجب البحث لها عن التربة كي تنبت وتنمو وتشيع بين الناس.”

وختم اليحياوي تدوينته قائلا “النبتة غير موجودة والتربة غير مهيأة…نحتاج لمعجزة”.

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