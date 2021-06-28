صحيفة: إسبانيا تستعد لتغيير وزيرة الخارجية

هبة بريس ـ الرباط

قالت صحيفة إسبانية إنه سيتم تعويض وزيرة الخارجية الغسبانية في التعديل الحكومي المرتقب الذي يعتزم رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، القيام به منتصف يوليو.

وحسب صحيفة “بوث بوبولي” الإسبانية فالتعديل الحكومي يهدف إلى إعطاء دفعة للسياسة الخارجية واستعادة مناخ الثقة مع المغرب.

وكشفت الصحيفة إن سانشيز سيغير وزراء آخرين مثل وزير الصناعة، لكي لا يعطي الانطباع بأن المغرب خرج منتصرا من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشير يمكن أن يعين لايا وزيرة للتجارة بسبب خبرتها في التجارة الدولية لأكثر من 15 عاما فيما ترى الصحيفة إن وزير الزراعة،

هو المرشح لتولي منصب وزير الخارجية، بحكم أنه شغل سفيرا في المغرب من عام 2004 إلى عام 2010، وأدار الفترة بدون أزمات وهو يعرف المغرب جيدا.

واندلعت الأزمة بين البلدين عند استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في أبريل “لأسباب إنسانية”، الأمر الذي اعتبرته الرباط “مخالفا لحسن الجوار”، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر “بوثائق مزورة وهوية منتحلة”.

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