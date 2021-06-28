إيطاليا تتنفس الصعداء بلا كمامات بعد تحسن الوضع الوبائي

هية بريس ـ وكالات

الغت السلطات الإيطالية، ابتداء من اليوم الاثنين، إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، وأكدت أن جميع المناطق تتجه إلى أن تصبح “مناطق بيضاء” (آمنة) .

وفي بعض المناطق الجنوبية من إقليم كامبانيا، أرجأت السلطات المحلية إلغاء ارتداء الأقنعة الإلزامي في الشارع بسبب بؤر العدوى بفيروس كورونا هناك.

وفي السياق نفسه حذر رئيس المعهد العالي للصحة، سيلفيو بروزافيرو، من أنه في حالة زيادة عدد الإصابات، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، سيتعين إعادة فرض إلزامية ارتداء الأقنعة (الكمامات).

وأبقت السلطات الصحية على بعض الإجراءات الوقائية الأخرى مثل الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة الواقية في وسائل النقل والمحلات التجارية والأماكن المغلقة، وفي حالة وجود حشد كبير من الناس حتى في الهواء الطلق.

وقد تجاوزت نسبة المواطنين الذين أكملوا دورة التطعيم بجرعتين في إيطاليا 30%، وبلغ عدد الجرعات التي تم إعطائها للسكان حتى الآن نحو 50 مليون جرعة.

وحصد وباء كورونا في إيطاليا أرواح نحو 128 ألف شخص، وتم تسجيل 4 ملايين و258 ألف إصابة حتى الآن.

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