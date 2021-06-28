طقس الإثنين ..الأجواء حارة بكل ربوع المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نوعا ما إلى حار بالجنوب-الشرقي و بأقصى جنوب البلاد.
وستتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة بكل من السواحل و السهول الشمالية الو وسطى، منطقة السايس وكذا سواحل البحر الأبيض المتوسط .
وستكون الأجواء قليلة السحب إلى محليا غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط . في حين ستكون مشمسة على العموم بباقي جهات البلاد.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية و السواحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد، و من الشمال و أحيانا من الغرب بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية و أقصى جنوب البلاد، و ستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي المناطق الأخرى.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 21 و 27 درجة على السواحل و مرتفعات الأطلس، ما بين 28 و 34 درجة بكل من الريف، السايس، الساحل المتوسطي، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط و والماس، السهول الشمالية و منطقة سوس، ما بين 33 و 38 د رجة بواد ملوية، جنوب المنطقة-الشرقية، داخل منطقة الشياضمة، سهول تادلة، الرحامنة و شمال أقاليمنا الجنوبية، و ستكون ما بين 38 و 44 درجة بالجنوب-الشرقي و جنوب الأقاليم الصحراوية.
أما البحر فسيكون قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج شمال الجرف ، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
تعليق واحد
فعلا هذا الاستاذ لم يكذب انها تشبه الحنظل والزقوم جميع الأحزاب المغربية يمكن جمعها في سلة واحدة سلة النفاق والفساد والريع والبحث عن المناصب.