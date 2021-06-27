منصف السلاوي :المغرب تمكن من الحصول على اللقاحات اللازمة لحماية سكانه
هبة بريس-الرباط
وأبدى السلاوي استعداده لتقديم المشورة العلمية والاكاديمية قائلا :”
قال الدكتور منصف السلاوي ، إن المغرب تمكن من الوصول إلى جرعات اللقاحات اللازمة لحماية سكانه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، في إشارة إلى استراتيجية التطعيم بالمملكة فيما يتعلق باختيار اللقاحات التي اعتمدتها اللجنة العلمية.
وأضاف السلاوي في مقابلة مع “مجلة بي إم” إن المملكة تمكنت من اىحصول على جرعات اللقاح اللازمة في أسرع وقت مامكن من بدأ عملية التطعيم لحماية السكان.
وأبدى السلاوي استعداده لتقديم المشورة العلمية والاكاديمية قائلا :”
“أنا على استعداد تام للمساعدة إذا كان الطلب في منطقة يمكنني فيها إضافة قيمة وحيث لا يوجد تدخل سياسي أو بيروقراطية مفرطة ،” لافتا الى أن المغرب قد أحرز تقدما كبيرا في العقود الأخيرة، بقوله :”
“هناك تقدم واضح (البنية التحتية …) يمكن رؤيته في مدن مختلفة”
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تعليق واحد
مـا شـأن تقـدم البنية التحتيـة واللقـاح وعمليـة الـتـلقـيـح , تـزكيـة الـخـلل وارتـبـاك اللجنـة العـلميـة والتقنيـة الصحيـة التي اسنـدت لهـا كـامل الصلاحية لاصـدار القـرارات العـشـوائيـة فـي كـل أطـوار الجـائحـة فـي جميـع أنحـاء البـلاد ، فـلم يبدوا ايـة ملاحظـة أو انتـقـاد ، وكـل شـئ عنـدهـم كـان يسـير عـلى مـا يرام رغــم السلبيـات والـكوارث …
اللهم ارفـع عنـا الوبـاء والبـلاء وأبـعد عنـا شـر الخـلق ،.(بـسـم الله الذي لا يضـر مـع اسمه شيء فـي الأرض ولا في السماء وهـو السميع العليـم).
العــالم لا يعـرف شيئا عـن الوبــاء ، إلا استغـلاله تـجــاريـا ، استثمـار واستـغلال بشـع فـي اللقــاح. والله أعـلـى وأعـلـم