منصف السلاوي :المغرب تمكن من الحصول على اللقاحات اللازمة لحماية سكانه

2021-06-27 / 11:31 مساءً
1
هبة بريس-الرباط

قال الدكتور منصف السلاوي ، إن المغرب تمكن من الوصول إلى جرعات اللقاحات اللازمة لحماية سكانه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، في إشارة إلى استراتيجية التطعيم بالمملكة فيما يتعلق باختيار اللقاحات التي اعتمدتها اللجنة العلمية.

وأضاف السلاوي في مقابلة مع “مجلة بي إم” إن المملكة تمكنت من اىحصول على جرعات اللقاح اللازمة في أسرع وقت مامكن من بدأ عملية التطعيم لحماية السكان.

وأبدى السلاوي استعداده لتقديم المشورة العلمية والاكاديمية قائلا :”
“أنا على استعداد تام للمساعدة إذا كان الطلب في منطقة يمكنني فيها إضافة قيمة وحيث لا يوجد تدخل سياسي أو بيروقراطية مفرطة ،” لافتا الى أن المغرب قد أحرز تقدما كبيرا في العقود الأخيرة، بقوله :”
“هناك تقدم واضح (البنية التحتية …) يمكن رؤيته في مدن مختلفة”

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عزل وزير الدفاع البريطاني بعد إصابة رئيس الأركان بكورونا

عزل وزير الدفاع البريطاني بعد إصابة رئيس الأركان بكورونا

2021-06-28 / 4:11 مساءً
Photo of “محاولة تسميم” الرئيس التونسي.. وزيرة العدل تكشف نتائج التحقيقات

“محاولة تسميم” الرئيس التونسي.. وزيرة العدل تكشف نتائج التحقيقات

2021-06-28 / 1:57 مساءً
Photo of العراق: الفصائل المسلّحة في بغداد تقرّر الردّ على القصف الأميركي

العراق: الفصائل المسلّحة في بغداد تقرّر الردّ على القصف…

2021-06-28 / 1:05 مساءً
Photo of سعودية تسجن لمدة 72 ساعة بسبب “شتم” طليقها عبر “واتساب”

سعودية تسجن لمدة 72 ساعة بسبب “شتم” طليقها عبر…

2021-06-28 / 10:58 صباحًا
Photo of ألمانيا.. إصابة شخصين جراء حادثة طعن بشرق البلاد

ألمانيا.. إصابة شخصين جراء حادثة طعن بشرق البلاد

2021-06-28 / 10:19 صباحًا
Photo of إيطاليا تتنفس الصعداء بلا كمامات بعد تحسن الوضع الوبائي

إيطاليا تتنفس الصعداء بلا كمامات بعد تحسن الوضع الوبائي

2021-06-28 / 9:13 صباحًا
Photo of فرنسا.. انتكاسة لليمين المتطرف في الانتخابات الاقليمية

فرنسا.. انتكاسة لليمين المتطرف في الانتخابات الاقليمية

2021-06-27 / 11:02 مساءً
Photo of المرزوقي مهاجما حركة النهضة : أنتم جزء من خراب تونس

المرزوقي مهاجما حركة النهضة : أنتم جزء من خراب…

2021-06-27 / 10:17 مساءً
Photo of “ثورة العطش” تندلع بالجزائر…مواطنون يقطعون الطريق ويشعلون النيران

“ثورة العطش” تندلع بالجزائر…مواطنون يقطعون الطريق ويشعلون النيران

2021-06-27 / 10:09 مساءً
Photo of أزمة بين بولونيا واسرائيل بسبب ممتلكات اليهود

أزمة بين بولونيا واسرائيل بسبب ممتلكات اليهود

2021-06-27 / 9:36 مساءً

تعليق واحد

  1. مـا شـأن تقـدم البنية التحتيـة واللقـاح وعمليـة الـتـلقـيـح , تـزكيـة الـخـلل وارتـبـاك اللجنـة العـلميـة والتقنيـة الصحيـة التي اسنـدت لهـا كـامل الصلاحية لاصـدار القـرارات العـشـوائيـة فـي كـل أطـوار الجـائحـة فـي جميـع أنحـاء البـلاد ، فـلم يبدوا ايـة ملاحظـة أو انتـقـاد ، وكـل شـئ عنـدهـم كـان يسـير عـلى مـا يرام رغــم السلبيـات والـكوارث …
    اللهم ارفـع عنـا الوبـاء والبـلاء وأبـعد عنـا شـر الخـلق ،.(بـسـم الله الذي لا يضـر مـع اسمه شيء فـي الأرض ولا في السماء وهـو السميع العليـم).
    العــالم لا يعـرف شيئا عـن الوبــاء ، إلا استغـلاله تـجــاريـا ، استثمـار واستـغلال بشـع فـي اللقــاح. والله أعـلـى وأعـلـم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق