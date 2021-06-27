منصف السلاوي :المغرب تمكن من الحصول على اللقاحات اللازمة لحماية سكانه

هبة بريس-الرباط

قال الدكتور منصف السلاوي ، إن المغرب تمكن من الوصول إلى جرعات اللقاحات اللازمة لحماية سكانه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، في إشارة إلى استراتيجية التطعيم بالمملكة فيما يتعلق باختيار اللقاحات التي اعتمدتها اللجنة العلمية.

وأضاف السلاوي في مقابلة مع “مجلة بي إم” إن المملكة تمكنت من اىحصول على جرعات اللقاح اللازمة في أسرع وقت مامكن من بدأ عملية التطعيم لحماية السكان.

وأبدى السلاوي استعداده لتقديم المشورة العلمية والاكاديمية قائلا :”

“أنا على استعداد تام للمساعدة إذا كان الطلب في منطقة يمكنني فيها إضافة قيمة وحيث لا يوجد تدخل سياسي أو بيروقراطية مفرطة ،” لافتا الى أن المغرب قد أحرز تقدما كبيرا في العقود الأخيرة، بقوله :”

“هناك تقدم واضح (البنية التحتية …) يمكن رؤيته في مدن مختلفة”

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