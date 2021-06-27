انتخابات المأجورين…نقابة تهاجم الوزير أمكراز لهذا السبب

محمد منفلوطي_ هبة بريس

حمل المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز مسؤولية التداعيات السلبية لتأخير وتأجيل الإعلان عن النتائج، على العملية الديمقراطية برمتها، وعلى إقرار تمثيلية للمأجورين تعكس حقيقة الواقع التمثيلي لكل المركزيات النقابية.

واعتبر المكتب المذكور حسب نص البلاغ، أن استحقاقات المأجورين جزء من الاستحقاقات العامة التي ستعرفها بلادنا، ووجب أن تتوفر فيها جميع شروط النزاهة والشفافية وسلامة العمليات المرتبطة بها، تكريسا للخيار الديمقراطي، وأن تؤطرها نفس الإرادة السياسية لإفراز تمثيلية حقيقية للمأجورين، وليس تمثيلية تحوم الشكوك حول صدقيتها.

وأكد المكتب النقابي أن تأخير الإعلان عن نتائج انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص، والتي انتهت يوم 20 يونيو 2021 ، والتي تم تدبيرها في إطار نظام معلوماتي قادر على إعطاء النتائج في اللحظة الموالية، يطرح تساؤلات كبرى حول مصداقية هذه النتائج، وجاء التأجيل المعلن عنه من طرف وزير الشغل ليؤكد هذه الشكوك ويزكي التخوفات التي عبرنا عنها سابقا وفي عدة مناسبات حسب ذات البلاغ.

وأضاف المكتب النقابي أن المحاضر الانتخابية التي توصل بها من مختلف التنظيمات الفيدراليات محليا وجهويا، ستكون مرجعنا في تقدير النتائج التي سيعلن عنها، وفي كل مرافعة ستستدعيها المرحلة في سياق التأخير والتأجيل المغرضين لهذه النتائج، داعيا الفيدراليات والفيدراليين إلى المتابعة اليقظة للالتباسات التي تحيط بالإعلان عن نتائج هذه الاستحقاقات، والاستعداد لكل المستجدات التي قد تفرضها المرحلة.

خروج المكتب النقابي عن صمته، جاء إثر التأجيل الذي وصفه بغير المفهوم للندوة الصحفية التي كان سيعقدها وزير الشغل والإدماج المهني الجمعة الماضية، للإعلان عن نتائج انتخابات المأجورين، وكذا الصمت المريب الذي رافق هذا التأجيل، دون تقديم مبررات موضوعية للرأي العام الوطني بصفة عامة، والرأي العام النقابي بصفة خاصة.

الحدث تفاعل معه الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي على صفحته الفايسبوكية بالقول: ” بداية سيئة في المسلسل الانتخابي، وأولى النقابات تخرج لتندد بتأخير أمكراز اعلان النتائج الرسمية، أن تمر ثمان أيام على يوم الاقتراع دون اعلان فهذا لا يدعو للتفاؤل خصوصا وان نتائج انتخابات اللجان المتساوية الاعضاء لها علاقة بانتخابات اعضاء مجلس المستشارين، ولهذا انا متفق مع تحذيرات النقابة على سلامة العملية الانتخابية” يقول الشرقاوي.

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