في الصورة منصف المرزوقي

المرزوقي مهاجما حركة النهضة : أنتم جزء من خراب تونس

2021-06-27 / 10:17 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي ؛ مهاجما “حركة النهضة”، في كلمة ألقاها أمس السبت أمام منتدى للشباب إنه توصل لقناعة بأنها سبب فشل الثورة التونسية، وهي “جزء من خراب البلاد”.

وأضاف المرزوقي إن بقايا النظام القديم، والإعلام الفاسد، والأيادي الخارجية التي تمول من أجل تدمير التجربة الديمقراطية،هم من يتحكمون في تونس منذ سنة 2014 ، اي بعد صياغة الدستور الجديد.

وأوضح المرزوقي أنه تفاجأ في وقت سابق عندما استمع إلى زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، و”هو يدعو إلى التصويت لصالح زعيم الثورة المضادة (الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي)، ثم تحالف فيما بعد مع الأحزاب الفاسدة، ورموز الفاسد”.

وأردف: “أعتبر اليوم أن النهضة جزء من المنظومة الحاكة وجزء من خراب البلاد، هذه قناعتي”.

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‫2 تعليقات

  1. الايادي الخارجية المتداخلة في تونس كتلك التي اوحت للغنوشي على لسانه إمكانية إتحاد المغرب العربي بدون موريتانيا والمغرب

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