“ثورة العطش” تندلع بالجزائر…مواطنون يقطعون الطريق ويشعلون النيران

2021-06-27 / 10:09 مساءً
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هبة بريس- وكالات

بدأت رقعة الاحتجاجات ضد أزمة العطش التي تشهدها الجزائر، تتسع، فبعد خروج ساكنة منطقة “دار البيضا” في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء، عم الغضب اليوم الأحد منطقة “عين بنيان” بعد ان قادم عدد من المتظاهرين على اشعال النيران وحرق العجلات وقطع الطريق.

ودفع العطش وندرة المياه الجزائريين خلال الأيام الماضية إلى الخروج في مظاهرات تطالب بإيجاد حل لهذه الأزمة المستفحلة في ظل تراجع معدلات تساقط الأمطار السنوية والاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية ، أمام عجز الحكومة الجزائرية على ايجاد بدائل.

وبحسب معطيات رسمية فإن الجزائر تمتلك أقل متوسط سنوي من الماء في شمال إفريقيا ويبلغ العجز السنوي في المياه نحو ملياري متر مكعب فضلاً عن كون البلاد مصنفة ضمن البلدان التي تعاني من نقص في المياه عالميا وتعد العاصمة المدينة الأبرز التي شهدت احتجاجات متكررة خلال الفترة الماضية طالبت بتزويد السكان بماء الشرب.

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‫2 تعليقات

  2. بدل صرف عائدات البترول في بناء السدود و توفير الماء للشعب الجزائري. فأن كبرانات الجزائر يصرفون أموال الشعب على مرتزقة البولزاريو.

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