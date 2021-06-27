شباط ينفي ل”هبة بريس” التحاقه “بالسنبلة”

2021-06-27 / 9:24 مساءً
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هبة بريس- الرباط

نفى حميد شباط، الٱمين العام السابق لحزب الاستقلال مايشاع من أنباء حول التحاقه بحزب الحركة الشعبية، بعد مفاوضات قادها القيادي في “السنبلة” محمد أوزين وأفضت الى ترشيح شباط بدائرة فاس الجنوبية.

وأكد شباط في اتصال أجرته معه جريدة “هبة بريس” أن مزاعم التحاقه بحزب أحرضان لا أساس لها من الصحة مؤكدا أن مايروج على مواقع التواصل الاجتماعي لايعدو كونه “جعجعة بلاطحين” مشددا على تشبثه بحزب الاستقلال.

وعاد شباط الى الواجهة والحياة السياسية بعد أزيد من سنتين قضاها بين تركيا وألمانيا، حيث شرع مُنذ عودته إلى العاصمة العِلمية فاس في استقبال عدد من الأعيان والوجوه المعروفة وذلك بهدف إعادة ترتيب أوراقه لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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