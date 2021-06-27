مضيان : على حكومة العثماني تخفيف الاجراءات المفروضة على “مغاربة اللائحة ب”
وجه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، سؤالا شفويا الى وزارتي الداخلية والصحة، يدعو فيه الى تخفيف الإجراءات الإحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى المملكة انطلاقا من الدول المصنفة في الخانة “ب”.
وجاء في السؤال الذي وجهه نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلال، أن الاجراءات المفروضة على المغاربة القادمين من الدول المصنفة في الخانة”ب” تبقى مكلفة جدا خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من دول كأوكرانيا ودول الخليج.
وعلى المسافرين الراغبين في ولوج التراب الوطني، القادمين من البلدان المدرجة في القائمة “ب”، تقديم اختبار PCR لا تقل مدته عن 48 ساعة عند الصعود، والإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام، إضافة إلى الإدلاء بوصل يؤكد حجز 10 أيام، فترة الحجر الصحي بأحد الفنادق المحددة من طرف السلطات المغربية.
2 تعليقات
شي غريب لايقبله عقل عاقل
لا يجوز ذلك ولكن إلا تخافو الله في البشر أنتم تعذبون أناس نفسيتهم متعبة وأمنيتهم ان يلتقون في أهلهم في بلدهم وفي العيد الأضحى ليكملو الفرحه معا اهلهم فلا تحرمو احد من صلت الرحم وعلى ذلك نتمنى من الجهات الحكومية و وزارة الصحة ان ترو بعين الاعتبار وتعيد النظر قليلاً وسوف نكون شاكرين لكم وعاش الملك محمد السادس نصره الله والله يحفظ المملكة المغرب ويحفظ شعبها ….. أحصائيات الخليج الكل عندو المقدرة ان ينظر لها ويعرف كم الأصابات وتعيد النظر الله يحفظكم لا تكسرو قلوب تتمنى ان تلتقي لأهلها