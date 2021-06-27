مضيان : على حكومة العثماني تخفيف الاجراءات المفروضة على “مغاربة اللائحة ب”

هبة بريس- الرباط

وجه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، سؤالا شفويا الى وزارتي الداخلية والصحة، يدعو فيه الى تخفيف الإجراءات الإحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى المملكة انطلاقا من الدول المصنفة في الخانة “ب”.

وجاء في السؤال الذي وجهه نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلال، أن الاجراءات المفروضة على المغاربة القادمين من الدول المصنفة في الخانة”ب” تبقى مكلفة جدا خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من دول كأوكرانيا ودول الخليج.

وعلى المسافرين الراغبين في ولوج التراب الوطني، القادمين من البلدان المدرجة في القائمة “ب”، تقديم اختبار PCR لا تقل مدته عن 48 ساعة عند الصعود، والإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام، إضافة إلى الإدلاء بوصل يؤكد حجز 10 أيام، فترة الحجر الصحي بأحد الفنادق المحددة من طرف السلطات المغربية.

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