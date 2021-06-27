الدبيبة يشيد بجهود المغرب لتحقيق الاستقرار بليبيا

هبة بريس-

أشاد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد بالرباط، بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تحقيق الاستقرار ببلاده.

وقال السيد الدبيبة في تصريح صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، إن زيارته إلى المغرب تأتي في إطار “العرفان التام لجلالة الملك محمد السادس على الجهود المبذولة في سبيل توحيد المؤسسات الليبية واستقرار ليبيا سياسيا وأمنيا”.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار التواصل وتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأبرز رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، في هذا الصدد أنه “نتطلع إلى انعقاد اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية الذي تم الاتفاق عليه بين وزيري خارجية البلدين خلال لقاءهما الأخير بالرباط، والذي سيساهم في تسهيل منح التأشيرات والدراسة والإقامة في البلدين”.

وأشار السيد الدبيبة إلى أنه من المرتقب كذلك عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المغربية الليبية المشتركة بالمغرب.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي الذي من شأنه تذليل كافة الصعوبات والتحديات بالمنطقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0