أكادير : عرض سيارة إبن مسؤول حزبي في المزاد العلني لأداء واجبات طليقته

2021-06-27 / 7:36 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة من نوعها بسوس، عرضت سيارة إبن مسؤول حزبي بارز بسوس، في المزاد العلني ، من أجل أداء مستحقات طليقته وأبناءه .

هذا، وعرضت السيارة المذكورة لفائدة طليقة ابن المسؤول المذكور التي انفصل عن طليقته سنة 2014، ذلك أنه لم يكن يدفع لها هي وأبناؤها الثلاثة تكاليف النفقة، وفقا لما أوردته مصادر محلية.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن السيارة المعروضة في المزاد ” فارهة” حيث أشرف على هذه العملية مفوض قضائي بأكادير بعد نشر إعلان بهذا الخصوص بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة التجارية وفي بلدية أكَادير.

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‫2 تعليقات

  1. العقول الكبيرة تناقش الافكار
    العقول المتوسطة تناقش الاراء
    اما العقول الصغيرة … فهي تناقش شؤون الناس
    اهذا خبر ?

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