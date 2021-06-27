صحيفة : سفير سابق لاسبانيا بالرباط مرشح لخلافة “أرانشا” على وزارة الخارجية

هبة بريس- الرباط

يبدو أن تداعيات القرار الإسباني القاضي باستقبال زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية ، نهاية أبريل الماضي، لازالت تلقي بظلالها على العلاقات المغربية الإسبانية، وكذلك على حكومة بيدرو سانشيز التي ستشهد تغييرات مرتقبة تهم وزارة الخارجية.

صحيفة “فوزو بوبلار” الاسبانية قالت أن سانشيز يعتزم إجراء تعديل وزاري منتصف الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يشمل وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، على خلفية الإنتقادات الموجهة إليها في تدبيرها للأزمة الديبلوماسية بين اسبانيا والمملكة المغربية.

ومن المرشحين لخلافة” أرانشا” حسب ذات الصحيفة، شخصيتين لتقلد منصب وزارة الخارجية خلفا ل لايا، وهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية، لويس بلاناس، والسفير الإسباني في فرنسا خوسيه مانويل ألباريس الذي سبق أن عين سفيرا لبلاده في الرباط بين عامي 2004 و2010.

وتسبب استقبال غالي في حدوث انقسام حاد داخل مجلس الوزراء من شأنه أن يؤثر على جوهر الحقائب الوزارية التي توجد في أيدي الحزب الاشتراكي، خصوصا فيما بين وزارتي الداخلية والخارجية، فيما تشير مصادر إعلامية إسبانية إلى أن الوزارتين كانتا قد تعارضتا منذ البداية حول طريقة دخول وخروج الانفصالي غالي.

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