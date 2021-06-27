المنتخب المغربي للكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى دورة أولمبياد “طوكيو 2020”

هبة بريس-

تأهل المنتخب المغربي للكرة الطائرة الشاطئية (ذكور) إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020، إثر فوزه على منتخب الموزمبيق بجولتين مقابل واحدة، وذلك خلال المقابلة النهائية التي جمعتهما، اليوم الأحد بأكادير، برسم المنافسات الإقصائية القارية لهذه اللعبة.

وسبق للمغرب أن انتصر في مقابلة نصف النهاية على خصمه الغامبي، بجولتين مقابل جولة واحدة، لينتزع بذلك تأشيرة تمثيل القارة الأفريقية في منافسات الألعاب الأولمبية، التي من المقرر أن تجرى صيف السنة الجارية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقد شارك في هذه المنافسات الإقصائية القارية 24 فريقا في فئة الذكور، و 20 فريقا (ثنائيا) في فئة الإناث.

وبالنسبة لفرق الإناث، فقد شارك في هذه التظاهرة الرياضية الأفريقية إلى جانب المغرب كل من فرق كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، وجزر موريس، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وروندا، وسيراليون، والسودان، وأوغندا، وزامبيا، وزمبابوي.

أما بالنسبة لفئة الذكور، فقد شارك في الإقصائيات فرق النيجر، وكوت ديفوار، ومصر، وغامبيا، وغانا، وكينيا، والمغرب، ومالي، وموزمبيق، وجزر موريس، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وروندا، وسيراليون، والسودان، وزامبيا، وزمبابوي، وتونس، وطوغو، وتنزانيا، وجنوب السودان، والكونغو برازافيل، وبنين، وبوتسوانا.

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