إيطاليا :قنصلية متنقلة لتقريب الخدمات لمغاربة كروطوني

ع.اللطيف الباز-هبة بريس

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي، السبت والأحد 26و27 يونيو الجاري قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكوطرو والنواحي.

وتروم هذه المبادرة إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من حزمة من الخدمات الإدارية، من قبيل التسجيل بالمصالح القنصلية، والحالة المدنية، والشهادات الإدارية وطلبات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري أو تمديد صلاحيتهما، فضلا عن طلبات المصادقة على التوكيلات والوثائق الإدارية.

وأوضح عبد القادر الناجي، القنصل العام،في تصريح حصري خص به موقع هبة بريس أن المبادرة تندرج في إطار الترجمة الفعلية لتوجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية بالخارج، وتقريب الخدمات الإدارية من محل إقامتهم، والاهتمام بأحوالهم وشؤونهم، وتمكينهم من مختلف الخدمات الإدارية في أفضل الأحوال.

وعرفت القنصلية المتنقلة تدفقا كبيرا لمغاربة كروطوني، من أجل الإستفادة من الخدمات الإدارية المختلفة، حيث استقبل موظفو القنصلية، خلال العملية، ما يزيد عن 1000 مواطن مغربي.

يشار إلى أن المبادرة كانت، بالإضافة إلى طابعها الإداري، مناسبة لطاقم القنصلية المغربية بنابولي للإنصات والتواصل مع أفراد الجالية المغربية بالمنطقة، والإطلاع عن قرب على مشاكلهم وأوضاعهم الإجتماعية والمهنية وانتظاراتهم.

وعبر افراد الجالية المقيمة بكروطوني عن اشادتهم واعتزازهم بالمبادرة الملكية السامية التي تعكس التلاحم الدائم للملك محمد السادس مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمواكبة المستمرة لقضايا هذه الفئة. التي تحظى بمكانة مهمة.

كما تشيد بالمبادرة التي قامت القنصليه العامة و السلطات الإيطالية التي وضعت جميع الإمكانيات المتاحة لتنظيم هده العملية كما حرصت على المواكبة والحضور طيلة اليومين. معبرة عن اهتمامها بالجالية المغربية ومثمنة دورها وانخراطها في نماء المدينة.

من جهة أخرى تم لقاء للقنصل العام مع نائب عامل الإقليم ونائب رئيس المجلس والنسيج الجمعوي وعبر الجميع عن رغبتهم في مزيد من التعاون التنائي والعمل المشترك وخصوصا في مجال التكوين والتأهيل للشباب المغاربة المقيمين بهذه المدينة.

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