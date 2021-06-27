تمرين محاكاة لإخماد حرائق الغابات بإقليم تطوان

2021-06-27 / 6:20 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قامت مختلف الفرق المكلفة بمكافحة الحرائق، اليوم السبت، بتمرين محاكاة مشترك يقوم على إخماد حريق غابوي على مستوى جماعة عين لحصن بإقليم تطوان.

وتمت تعبئة المئات من عناصر الوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي والسلطات المحلية وأعوان الإنعاش الوطني لإجراء هذا التمرين الذي يروم الرفع من جاهزية فرق مكافحة الحرائق وتعزيز التنسيق خلال التدخلات الميدانية.

وشارك في التمرين، الذي حضره على الخصوص والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل إقليم تطوان، يونس التازي، وعدد من المسؤولين الجهويين، حوالي 250 فردا من مختلف المصالح والأجهزة، إلى جانب تعبئة السيارات الرباعية الدفع والشاحنات الصهريجية والجرافات المتخصصة في إخماد النيران.

وقد سبق خلال الأسابيع الماضية القيام بتمارين محاكاة لإخماد النيران بالغطاء الغابوي على مستوى المناطق الجبلية بأقاليم شفشاون والعرائش وطنجة من أجل الرفع من جاهزية فرق مكافحة النيران وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وتم خلال هذه التمارين الميدانية، التي توجت سلسلة من الاجتماعية الجهوية والإقليمية لوضع مخططات قبلية للحد من حرائق الغابات ومكافحتها مع اقتراب فصل الصيف، تحسيس السكان المحليين بضرورة المساهمة في الحفاظ على الغطاء الغابوي والإسراع بالإبلاغ في حال اندلاع النيران في المناطق المجاورة.

وسيتم خلال هذه السنة الرفع من عدد نقط المراقبة الثابتة بمختلف الغابات على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورفع تعبئة عربات مكافحة النيران على مستوى المناطق المعرضة للحرائق من أجل تقليص زمن التدخل والحد من الأضرار الناجمة عنها.

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