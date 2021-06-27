صحف إسبانية: “إقالة جونزاليس من منصب وزارة الخارجية أصبح وشيكا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت مجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية خبرا يتعلق بقرب إقالة وزيرة الخارجية أرانشا لايا جونزاليس من منصبها.

و أوضحت الصحافة الإسبانية أن مغادرة جونزاليس لمنصب وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية أصبح أمرا وشيكا للغاية.

و تطرقت ذات المصادر لخلف وزيرة الخارجية المثيرة للجدل، حيث يبرز للواجهة اسمين اثنين، أولهما خوسي مانويل ألباريز المستشار المقرب من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز و السفير الحالي لدى فرنسا، و كذلك لويس بلاناس وزير الفلاحة و الصيد والذي شغل سابقا منصب سفير مدريد بالرباط.

و شددت الصحف الإسبانية نسبة لمصادرها الخاصة أن مسألة مغادرة جونزاليس لمنصبها مجرد وقت فقط، حيث تتم حاليا الترتيبات الكاملة لتعيين خلفها في منصب تريد مدريد أن يحظى به شخص متزن “لا يشعل النار حيثما حل” وفق تعبير ذات المصادر.

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