شاب يلقى مصرعه غرقا بشفشاون

2021-06-27 / 6:00 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

لقي شاب في العشرينيات من العمر، مصرعه ، زوال اليوم الأحد 27 يونيو غرقا بسد أقشور ضواحي مدينة شفشاون.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك المنحدر من مدينة القنيطرة، كان في رحلة استجمام رفقة أصدقائه بالسد بمنطقة أقشور الغابوية بإقليم شفشاون، قبل أن تجرفه مياه السد في غفلة منهم.

وقد جرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى شفشاون الاقليمي قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد اسباب الوفاة المباشرة فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لتحدد ظروف الواقعة.

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