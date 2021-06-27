بوريطة يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

و التقى بوريطة وزير الحكومة الليبية ضمن زيارة عمل رسمية ستقوده للقاء عدد من المسؤولين المغاربة من بينهم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وتأتي زيارة الدبيبة بعد أيام من مؤتمر برلين-2، الذي قرر المغرب عدم حضوره، تزامنا مع استمرار أزمته الدبلوماسية مع ألمانيا.

كما تأتي هاته الزيارة في ظل سعي المغرب إلى تعزيز دوره في توفير بيئة مناسبة لليبيين، للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية، إذ استقبل قبل أيام رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

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