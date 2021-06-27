عداد كورونا بالمغرب يسجل 452 إصابات جديدة و4 وفيات

2021-06-27 / 4:35 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، تسجيل 452 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 529.676 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية الخاصة بكورونا فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11595 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6.268.126 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9277، بينما تم التأكد من 406 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 516.269.

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تعليق واحد

  1. لا تنطق ابدا في يقول هاؤلائي ، لا ادري من اين يأتون كل مرة بهذه الارقام التي لا اساس لها من الصحة . المغرب ليس بلد متقدم حتىًتكون الارقام صحيحة . انه مجرد اشاعات . وكذالك اعلم ان ما يحصل في العالم اممنا مكيدة ضد الانسانية.

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