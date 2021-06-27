التونسية “انس جابر” أول رياضية عربية تحرز لقب “برمنغهام” للتنس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حققت التونسية ” أنس جابر ” إنجاز عربي غير مسبوق بعد فوزها بلقب بطولة “برمنغهام” في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات .

و دخلت التونسية أنس جابر التاريخ اليوم الأحد بعدما أصبحت أول عربية تفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بعد فوزها على الروسية داريا كاساتكينا في نهائي بطولة “برمنغهام” على الأراضي العشبية.

وتوجت نجمة التنس التونسية المصنفة 24 عالميًا، بلقبها العالمي الأول في مسيرتها بفوزها اليوم على كاساتكينا المصنفة 35 على العالم، وذلك بواقع مجموعتين دون رد “7-5 و6-4″، في مباراة دامت قرابة ساعة ونصف.

واحتاجت جابر لضمان لقبها الأول والفوز إلى حسم المجموعة الأولى في غضون 49 دقيقة، قبل أن تواصل تألقها، وتحسم المجموعة الثانية في غضون 41 دقيقة.

ويعد نهائي “برمنغهام” الثالث في مسيرة النجمة التونسية أنس جابر البالغة من العمر 26 عامًا، والثاني لهذا الموسم بعد أن بلغت نهائي دورة “تشارلستون” حين خسرت أمام الأسترالية استرا شارما.

وقالت أنس أمام الجماهير عقب المباراة “أشعر بفخر كبير. عانيت كثيرًا وكان من الصعب بالنسبة لي الفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات”.

وأضافت “كان يتعين علي تحقيق ذلك. كان يجب الفوز بهذا اللقب حتى أتنفس قليلًا وأصبح مثالًا يحتذى به أيضًا. لا يوجد الكثير من اللاعبين العرب أو التونسيين يلعبون التنس، وأتمنى أن يساهم ذلك في دفعهم للأمام وبذل المزيد من الجهد. أريد الكثير منهم يلعبون بجانبي”.

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