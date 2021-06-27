الكاف يختار البطولة المغربية كأفضل دوري بالقارة السمراء

2021-06-27 / 3:06 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم البطولة المغربية كأفضل دوري بالقارة السمراء في استفتاء خاص منح الدوري المغربي مشهد الصدارة كأفضل و أقوى دوري قاريا.

و نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لائحة تتعلق بترتيب الدوريات الاثني عشر الأكثر قوة بالقارة الإفريقية، حيث تمكنت بطولتنا الاحترافية من حصد 180 نقطة جعلتها تتصدر الترتيب.

و جاء ثانيا في قائمة الدوريات الأقوى قاريا الدوري المصري الممتاز برصيد 147 نقطة، متبوعا بالرابطة التونسية المحترفة بمجموع 140 نقطة، ثم بطولة الكونغو الديمقراطية رابعا بما مجموعه 81 نقطة.

و حل الدوري الجزائري في المركز الخامس برصيد 80 نقطة، أي بأقل من رصيد البطولة المغربية بأكثر من النصف،  و خلفه الدوري الجنوب إفريقي سادسا، والزامبي سابعا، و النيجيري ثامنا ثم الدوري الغيني تاسعا و الأنغولي في المركز العاشر.

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