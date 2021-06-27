إعطاء انطلاقة تركيب جسر معلق لخط الترامواي بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت أشغال إحداث جسر معلق خاص بعربات الترامواي وسط مدينة الدار البيضاء ، حيث أعطيت انطلاقة عملية تثبيت جسر حديدي خاص بعربات الترمواي بعد مد السكة الحديدية وتثبيت مختلف الأنظمة.

هذا المشروع التنموي الهام سيمكن عربات الترامواي من عبور الطريق السيار الحضري الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والرباط على مستوى شارع أولاد زيان.

الجسر الجديد سيتكون من ثلاث أجزاء، بحيث إن الجزء الأساسي يمتد على 50 متر طولا و11 مترا عرضا، و هو من نوع الجسور المقوسة، و سيكون إنجازه وتركيبه في منصة بعين المكان على جنبات الطريق السيار ، دون أن يسبب ذلك في أي خلل أو ارتباك في حركة السير العادية ، كما أن عملية سحبه وتثبيته تستغرق مدة محدودة قد لا تتعدى 24 ساعة.

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