معارك حامية بين الحوثيين و حكومة اليمن تسقط 111 قتيلا

2021-06-27 / 2:15 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

تسببت المعارك الدامية بين القوات اليمنية التابعة للحكومة و مقاتلي تنظيم الحوثيين في مقتل أكثر من مائة شخص.

و أوضحت وكالات أنباء دولية أن حوالي 111 قتيلا قد سقطوا خلال ثلاثة أيام من المعارك الدامية التي تجري بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكثف الحوثيون هجماتهم على مدينة مأرب الإستراتيجية آخر موقع للقوات الحكومية في شمال البلاد والواقعة في محافظة غنية بمواردها النفطية.

ولم يتمكن الحوثيون من تحقيق اختراق بهذه الهجمات المستمرة والتي يريدون منها تحسين وضعهم في مفاوضات وقف إطلاق النار المستقبلية.

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