عدول المغرب يحتجون على الحكومة بإغلاق المكاتب لأسبوع كامل

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية و البلاغات التنديدية و الرسائل الموجهة، يبدو أن الملف المطلبي لعدول المملكة لم يجد آذانا صاغية لدى الجهات الوصية، مما دفع بهيئة المهنيين للتصعيد.

و قرر عدول المملكة رفع وتيرة الاحتجاج هاته المرة ضد الحكومة من خلال الإضراب عن العمل و إغلاق مكاتبهم بمختلف مناطق المملكة لمدة أسبوع.

و قرر المنتسبون لمهنة “العدول” بمختلف المدن المغربية إغلاق مكاتبهم، لمدة أسبوع، و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و 7 يوليوز المقبل.

و أعلنت الهيأة الوطنية للعدول عن هذا الإضراب، خلال الأيام الجارية، داعية العدول كذلك، إلى حمل الشارة الحمراء، طوال شهر يوليوز الجاري.

*الصورة من الأرشيف

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