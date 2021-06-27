عدول المغرب يحتجون على الحكومة بإغلاق المكاتب لأسبوع كامل
هبة بريس ـ الدار البيضاء*
بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية و البلاغات التنديدية و الرسائل الموجهة، يبدو أن الملف المطلبي لعدول المملكة لم يجد آذانا صاغية لدى الجهات الوصية، مما دفع بهيئة المهنيين للتصعيد.
و قرر عدول المملكة رفع وتيرة الاحتجاج هاته المرة ضد الحكومة من خلال الإضراب عن العمل و إغلاق مكاتبهم بمختلف مناطق المملكة لمدة أسبوع.
و قرر المنتسبون لمهنة “العدول” بمختلف المدن المغربية إغلاق مكاتبهم، لمدة أسبوع، و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و 7 يوليوز المقبل.
و أعلنت الهيأة الوطنية للعدول عن هذا الإضراب، خلال الأيام الجارية، داعية العدول كذلك، إلى حمل الشارة الحمراء، طوال شهر يوليوز الجاري.
*الصورة من الأرشيف
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
تعليق واحد
اتعجب لمطالب هذه الفءة عملها حر ويقتضي النزاهة والشفافية واتعابهم مثل اتعاب الموثق