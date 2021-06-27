الساحة الفنية المغربية تفقد أحد روادها بوفاة الجامعي

هبة بريس ـ الرباط

فقدت الساحة الفنية المغربية اليوم أحد روادها و مبدعيها بعد وفاة الفنان عبد المنعم الجامعي عن عمر ناهز 73 سنة.

و أوضحت مصادر مطلعة أن الراحل الجامعي فارق الحياة اليوم بالرباط بعد صراع طويل مع المرض.

ويعتبر الفنان عبد المنعم الجامعي المزداد سنة 1948 بسلا ، واحدا من رواد الاغنية المغربية و من القامات الصوتية المشهود لها، و قد سبق و تم توشيحه في غشت 2016 من قبل الملك محمد السادس بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط.

و أمضى الراحل الجامعي قرابة الخمسة عقود من حياته في المجال الفني ساهم خلالها رفقة العديد من الاسماء الشهيرة على مستوى اللحن والكلمات، وتعتبر اغنية “جا فالمعياد” من بين أشهر أعماله الخالدة.

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