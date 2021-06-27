العثماني: “حنا معقولين و ما درنا فلوس ما درنا فيرمات ولا فيلات”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في مداخلة له أثناء مشاركته في مهرجان خطابي نظمته شبيبة العدالة و التنمية بجهة درعة تافيلالت، أكد سعد الدين العثماني أن حزبه “نقي” و “معقول” و لم يهدر و لا درهما واحد من المال العام في أمور شخصية.
و قال العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية بأن حزب العدالة و التنمية “ماعندوش لفلوس” كباقي الأحزاب التي تستغل نفوذها و أموال منتسبيها لإقناع بعض المغاربة بالتصويت لصالحها.
و قال العثماني: “حنا معقولين و معندناش لفلوس بحال الآخرين، هاديك البركة القليلة لي عندنا كنفرقوها بيناتنا و نقضيو بيها الغرض” ، مضيفا: “تقارير المجلس الأعلى للحسابات شاهدة على ما نقول”.
و زاد العثماني قائلا: “حنا ما درنا فيرمات فهاد المرحلة الحكومية ما درنا فيلات ما درنا ديور جداد، حاسبونا على العمل ديالنا و شنو درنا”.
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11 تعليقات
حب السلطة يخلق العجائب .حكومة حزب العدالة والتنمية مغاربة كسائر المغاربة فيهم الصالح والطالح وحزب العدالة أثناء الولايتين لم يأت بجديد حزب كسائر الأحزاب وإذا ما تعرض للخسارة في الانتخابات القادمة فهذا لأن المغاربة يريدون التغيير ويريدون الأصلح.
الله يعطينا وجهك
وماذا تسمي فضيحة ودادية بدر السكنية بسطات اسي الفقيه؟
أساسأ الراتب و التعويضات هم تروة لكم و كان ذالك مبتغاكم و هذفكم من الكراسي . و الشعب درتو فيه السكر و الفقصة . سوف أنتخب عقابا لكم على الرغم أني لا أنتخب مسبقا و لكن الأن سأعقبكم يا حزب النفاق
بغينا التغيير صافي باركة عليكم
لا صديقك بن كيران دار الفلوس 7 مليون ماشي فلوس
لابد من الحساب في الدنيا والاخره
شكرا لكم على كل تضحياتكم في خدمة الصالح العام .
يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ٠١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ
أنتم فقط أهلكتم الطبقة المتوسطة في مقابل التمسك بكرسي السلطة و امتيازات.
الله ينعل من لا يحشم.
يكفيك واحد التقاعد مريح مثل السيد بن كيران و الله يجعل البركة .
مازال عندكم الوجه باش تكلم وباز لكم الاء والشطابة لقاع البحر