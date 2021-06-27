العثماني: “حنا معقولين و ما درنا فلوس ما درنا فيرمات ولا فيلات”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في مداخلة له أثناء مشاركته في مهرجان خطابي نظمته شبيبة العدالة و التنمية بجهة درعة تافيلالت، أكد سعد الدين العثماني أن حزبه “نقي” و “معقول” و لم يهدر و لا درهما واحد من المال العام في أمور شخصية.
و قال العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية بأن حزب العدالة و التنمية “ماعندوش لفلوس” كباقي الأحزاب التي تستغل نفوذها و أموال منتسبيها لإقناع بعض المغاربة بالتصويت لصالحها.
و قال العثماني: “حنا معقولين و معندناش لفلوس بحال الآخرين، هاديك البركة القليلة لي عندنا كنفرقوها بيناتنا و نقضيو بيها الغرض” ، مضيفا: “تقارير المجلس الأعلى للحسابات شاهدة على ما نقول”.
و زاد العثماني قائلا: “حنا ما درنا فيرمات فهاد المرحلة الحكومية ما درنا فيلات ما درنا ديور جداد، حاسبونا على العمل ديالنا و شنو درنا”.
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2 تعليقات
حب السلطة يخلق العجائب .حكومة حزب العدالة والتنمية مغاربة كسائر المغاربة فيهم الصالح والطالح وحزب العدالة أثناء الولايتين لم يأت بجديد حزب كسائر الأحزاب وإذا ما تعرض للخسارة في الانتخابات القادمة فهذا لأن المغاربة يريدون التغيير ويريدون الأصلح.
الله يعطينا وجهك