العثماني: “حنا معقولين و ما درنا فلوس ما درنا فيرمات ولا فيلات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في مداخلة له أثناء مشاركته في مهرجان خطابي نظمته شبيبة العدالة و التنمية بجهة درعة تافيلالت، أكد سعد الدين العثماني أن حزبه “نقي” و “معقول” و لم يهدر و لا درهما واحد من المال العام في أمور شخصية.

و قال العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية بأن حزب العدالة و التنمية “ماعندوش لفلوس” كباقي الأحزاب التي تستغل نفوذها و أموال منتسبيها لإقناع بعض المغاربة بالتصويت لصالحها.

و قال العثماني: “حنا معقولين و معندناش لفلوس بحال الآخرين، هاديك البركة القليلة لي عندنا كنفرقوها بيناتنا و نقضيو بيها الغرض” ، مضيفا: “تقارير المجلس الأعلى للحسابات شاهدة على ما نقول”.

و زاد العثماني قائلا: “حنا ما درنا فيرمات فهاد المرحلة الحكومية ما درنا فيلات ما درنا ديور جداد، حاسبونا على العمل ديالنا و شنو درنا”.

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